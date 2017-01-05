Глава партии: Экономика Армении находится в очень тяжелом состоянии

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Экономика Армении находится в очень тяжелом состоянии.

Как сообщает Report со ссылкой на NEWS.am, об этом заявила председатель партии "Процветающая Армения", глава ее парламентской фракции Наира Зограбян.

По ее словам, трудно назвать в Армении хоть одну область, в который был зарегистрирован прогресс.

"Возможно, еще не прошло достаточного времени для прорыва в экономике, находящейся в очень тяжелом состоянии, но сейчас должна была быть хоть какая-то оптимистическая зацепка. Больно, что в общественной среде этого самого оптимизма нет", - отметила Н. Зограбян.