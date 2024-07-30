Процесс вступления Грузии в Евросоюз приостановлен

Лидеры стран-членов ЕС призывают власти отозвать закон "О прозрачности иностранного влияния", который де-факто приводит к приостановке процесса вступления Грузии в Евросоюз.

Лидеры стран-членов ЕС призывают власти отозвать закон "О прозрачности иностранного влияния", который де-факто приводит к приостановке процесса вступления Грузии в Евросоюз.

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявила исполняющая обязанности главы представительства ЕС в Грузии Асунсьон Санчес Руис после встречи в МИД Грузии.

"Мы упомянули заключение Еврокомиссии, принятое 27 государствами-членами Евросоюза 27 июня, в котором Евросоюз выражает обеспокоенность развитием последних событий в Грузии. В частности, что касается закона "О прозрачности иностранного влияния", который является препятствием на пути к вступлению Грузии в ЕС. Лидеры стран-членов призывают власти отозвать эту инициативу, которая де-факто приводит к приостановке процесса вступления Грузии в Евросоюз", - сказала она.

Отметим, что сегодня в министерстве иностранных дел Грузии состоялась презентация "О реализации девяти шагов, определенных для Грузии, в коммуникации с политикой расширения Еврокомиссии от 8 ноября 2023 года", в которой участвовали послы стран-членов ЕС и других стран-партнеров.