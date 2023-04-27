Процесс голосования граждан Турции на выборах начался за рубежом

Процесс голосования граждан Турции на президентских и парламентских выборах начался в четверг за рубежом.

Процесс голосования граждан Турции на президентских и парламентских выборах начался в четверг за рубежом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал ТRТ.

В соответствии с принятым ранее решением Центризбиркома 156 участков открылись в 75 странах. Они размещены в турецких диппредставительствах. На пограничных пунктах, сухопутных КПП, в аэропортах и морских гаванях республики создано 4,6 тыс. точек для волеизъявления выезжающих за рубеж. Всего за пределами Турции могут проголосовать более 3,6 млн граждан.