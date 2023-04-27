О нас

Процесс голосования граждан Турции на выборах начался за рубежом

Процесс голосования граждан Турции на выборах начался за рубежом Процесс голосования граждан Турции на президентских и парламентских выборах начался в четверг за рубежом.
В регионе
27 апреля 2023 г. 09:37
Процесс голосования граждан Турции на выборах начался за рубежом

Процесс голосования граждан Турции на президентских и парламентских выборах начался в четверг за рубежом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал ТRТ.

В соответствии с принятым ранее решением Центризбиркома 156 участков открылись в 75 странах. Они размещены в турецких диппредставительствах. На пограничных пунктах, сухопутных КПП, в аэропортах и морских гаванях республики создано 4,6 тыс. точек для волеизъявления выезжающих за рубеж. Всего за пределами Турции могут проголосовать более 3,6 млн граждан.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Voting process of Turkish citizens in elections starts abroad

Экслюзивные новости

Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
26 апреля 2023 г. 14:08
Турецкий университет нацобороны: армянский геноцид всего лишь инструмент антитурецкой политики
Турецкий университет нацобороны: "армянский геноцид" всего лишь инструмент антитурецкой политики
24 апреля 2023 г. 18:38
МИД РФ: Разбирательство в отношении военнослужащих Азербайджана должно соответствовать международным нормам
МИД РФ: Разбирательство в отношении военнослужащих Азербайджана должно соответствовать международным нормам
22 апреля 2023 г. 15:00
Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
20 апреля 2023 г. 16:52
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
20 апреля 2023 г. 16:27
Министерство о процессе возвращения в Азербайджан студентов из Турции
Министерство о процессе возвращения в Азербайджан студентов из Турции
20 апреля 2023 г. 16:06
ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций
ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций
20 апреля 2023 г. 15:42
Посол Швеции: Swedec может сотрудничать с Азербайджаном в разминировании освобожденных территорий
ФотоПосол Швеции: Swedec может сотрудничать с Азербайджаном в разминировании освобожденных территорий
20 апреля 2023 г. 13:17
Аюб Кара: Израиль готов поддерживать Азербайджан по многим направлениям
Аюб Кара: Израиль готов поддерживать Азербайджан по многим направлениям
19 апреля 2023 г. 16:05
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
17 апреля 2023 г. 15:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi