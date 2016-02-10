​Процент среднего класса в Восточной Европе и Центральной Азии утроился с 2001 года

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Средний класс в Восточной Европе и Центральной Азии увеличился с 33 млн. человек в 2001 году до 90 млн. в 2013 году.

Как сообщили Report в офисе ООН в Баку, об этом говорится в новом исследовании Программы развития ООН (ПРООН).

Как сказала директор регионального бюро ПРООН по странам Европы и СНГ Джихан Султаноглу, доля людей, живущих на доходы от 10 до 50 долларов США в день фактически увеличилась в большинстве этих стран. За тот же период число людей в регионе, живущих в бедности, упал, по меньшей мере, с 46 млн. в 2001 году до около 5 млн. в 2013 году.

“Но прогресс в регионе находится под угрозой и необходимо сфокусироваться на улучшении перспектив для устойчивого развития. С обвалом цен на сырьевые товары, сокращением денежных переводов и медленным экономическим ростом в Европе и России, и большинстве остальной части региона, способы заработка и трудоустройства населения исчезают".

Согласно исследованию, инвестирование в ликвидацию гендерного разрыва не только существенно улучшит положение женщин, но и позволит ускорить экономический рост и уровень благосостояния во всем регионе. Более того, регион выиграет от перехода на путь экологически устойчивого развития.