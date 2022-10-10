Эксперт: Не получив поддержку России, Армения начала искать другие форматы взаимодействия

За счет изменения конфигурации переговорного процесса с Азербайджаном, Армения пыталась найти для себя более оптимальный вариант, позволяющий не соглашаться на взятые на себя обязательства

За счет изменения конфигурации переговорного процесса с Азербайджаном, Армения пыталась найти для себя более оптимальный вариант, позволяющий не соглашаться на взятые на себя обязательства.

Об этом Report сказал старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений РАН, кандидат исторических наук Станислав Притчин.

Он отметил, что изменение отношения Армении к России является достаточно системным процессом. При этом, триггером для этого стало то, что ни Россия, ни ОДКБ не поддержали Армению во время очередного обострения ситуации на азербайджано-армянской границе.

"Армения рассчитывала на гарантию со стороны ОДКБ. После того, как ее ожидания не оправдались, она начала искать другие форматы взаимодействия, причем еще раньше поддерживая ход переговоров с ЕС и США", - отметил эксперт.

6 октября в Праге состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

По итогам встречи Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу Организации Объединенных Наций и Алматинской декларации 1991 года, в соответствии с которыми обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Также Армения дала согласие способствовать гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном.