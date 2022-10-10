О нас

Эксперт: Не получив поддержку России, Армения начала искать другие форматы взаимодействия

Эксперт: Не получив поддержку России, Армения начала искать другие форматы взаимодействия За счет изменения конфигурации переговорного процесса с Азербайджаном, Армения пыталась найти для себя более оптимальный вариант, позволяющий не соглашаться на взятые на себя обязательства
В регионе
10 октября 2022 г. 16:25
Эксперт: Не получив поддержку России, Армения начала искать другие форматы взаимодействия

За счет изменения конфигурации переговорного процесса с Азербайджаном, Армения пыталась найти для себя более оптимальный вариант, позволяющий не соглашаться на взятые на себя обязательства.

Об этом Report сказал старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений РАН, кандидат исторических наук Станислав Притчин.

Он отметил, что изменение отношения Армении к России является достаточно системным процессом. При этом, триггером для этого стало то, что ни Россия, ни ОДКБ не поддержали Армению во время очередного обострения ситуации на азербайджано-армянской границе.

"Армения рассчитывала на гарантию со стороны ОДКБ. После того, как ее ожидания не оправдались, она начала искать другие форматы взаимодействия, причем еще раньше поддерживая ход переговоров с ЕС и США", - отметил эксперт.

6 октября в Праге состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

По итогам встречи Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу Организации Объединенных Наций и Алматинской декларации 1991 года, в соответствии с которыми обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Также Армения дала согласие способствовать гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Ermənistanın Rusiyaya qarşı münasibətinin dəyişməsi sistemli prosesdir"
Версия на английском языке Expert: 'Having not received Russia's support, Armenia began to look for other formats of talks'

Самое важное

Посол Великобритании выразил соболезнования в связи с годовщиной Гянджинского террора
Посол Великобритании выразил соболезнования в связи с годовщиной Гянджинского террора
10 октября 2022 г. 13:33
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
9 октября 2022 г. 13:07
Политбюро созывает седьмой пленум ЦК Компартии Китая 19-го созыва
Политбюро созывает седьмой пленум ЦК Компартии Китая 19-го созыва
9 октября 2022 г. 07:58
Принятое на Пражской встрече заявление - очередная победа официального Баку
Принятое на Пражской встрече заявление - очередная победа официального Баку
7 октября 2022 г. 14:52
Пражское заявление - Азербайджан добился своего
Пражское заявление - Азербайджан добился своего
7 октября 2022 г. 12:49
В Азербайджане продлевается срок давности привлечения к административной ответственности
В Азербайджане продлевается срок давности привлечения к административной ответственности
7 октября 2022 г. 12:26
Президент: Азербайджан поддерживает процесс по нормализации отношений между Турцией и Арменией
Президент: Азербайджан поддерживает процесс по нормализации отношений между Турцией и Арменией
7 октября 2022 г. 06:43
В Праге вновь состоялась встреча лидеров Азербайджана, Армении, Франции и Совета ЕС
ФотоВ Праге вновь состоялась встреча лидеров Азербайджана, Армении, Франции и Совета ЕС
7 октября 2022 г. 04:38
Президент Ильхам Алиев в Праге дал интервью азербайджанским телеканалам
Президент Ильхам Алиев в Праге дал интервью азербайджанским телеканалам
7 октября 2022 г. 00:51
Президент Азербайджана: Планируем продолжить неформальные контакты с представителями армянского населения Карабаха
Президент Азербайджана: Планируем продолжить неформальные контакты с представителями армянского населения Карабаха
7 октября 2022 г. 00:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi