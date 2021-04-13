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Притчин: Многое зависит от конструктивного подхода Армении

Притчин: Многое зависит от конструктивного подхода Армении "Это был очень открытый диалог, президент сразу начал отвечать на все вопросы и ни одного не оставил без ответа"
В регионе
13 апреля 2021 г. 15:56
Притчин: Многое зависит от конструктивного подхода Армении
Станислав Притчин

"У нас состоялась очень позитивная встреча с президентом Ильхамом Алиевым. Это был очень открытый диалог, президент сразу начал отвечать на все вопросы и ни одного не оставил без ответа".

Об этом Report сообщил российский политолог, исполнительный директор экспертного центра "Евразийское развитие" Станислав Притчин, комментируя состоявшуюся сегодня в Университете ADA конференцию "Новый взгляд на Южный Кавказ: развитие и сотрудничество в постконфликтный период" с участием президента Азербайджана.

"В целом сам формат открытый, с участием экспертов с разных континентов, с разной точкой зрения, на мой взгляд очень позитивный. В целом, были обозначены контуры урегулирования конфликта, будущего региона, красные линии, риски и озабоченности Азербайджана. Мне кажется за то время, которое мы общались, получилась общая картина азербайджанского подхода и видения будущего. И здесь, как сказал президент, мяч на стороне Армении по многим вопросам, и многое зависит от ее конструктивного и прагматичного подхода".

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Версия на азербайджанском языке Stanislav Pritçin: "Çox şey Ermənistanın nə dərəcədə konstruktiv olacağından asılıdır"

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