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Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве Бориса Немцова

Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве Бориса Немцова
Присяжные признали предполагаемого киллера Заура Дадаева виновным в убийстве российского политика

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве российского политика Бориса Немцова, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

После трех дней обсуждений присяжные вышли из совещательной комнаты с заполненным вердиктом, объявив, что он готов. 

Судья попросил время для его изучения. 

Присяжные признали предполагаемого киллера Заура Дадаева виновным в убийстве Немцова. 

Отметим, что по делу об этом убийстве проходят пять человек. 

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит поздним вечером 27 февраля 2015 года.

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