Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве Бориса Немцова

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве российского политика Бориса Немцова, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

После трех дней обсуждений присяжные вышли из совещательной комнаты с заполненным вердиктом, объявив, что он готов.

Судья попросил время для его изучения.

Присяжные признали предполагаемого киллера Заура Дадаева виновным в убийстве Немцова.

Отметим, что по делу об этом убийстве проходят пять человек.

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит поздним вечером 27 февраля 2015 года.