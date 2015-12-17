​Начался процесс выдвижения кандидатов в Совет экспертов Ирана

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Начался процесс выдвижения кандидатов для участия в выборах V созыва в Совет экспертов Ирана (Xübreqan Məclisi).

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, процесс выдвижения кандидатов продлится до 23 декабря.

Согласно информации, выборы в совет и парламентские выборы состоятся 26 февраля 2016 года.

Напомним, что Совет экспертов выбирает верховного лидера Ирана (сейчас эту должность занимает аятолла Саид Али Хаменеи).

86 членов совета избираются путем всенародного голосования. В настоящее время структуру возглавляет Мохаммад Язди, избранный на эту должность 10 марта 2015 года. М.Язми занимал также должности председателя Общества преподавателей научного центра Гума и зампреда совета. Он родился в 1931 году.