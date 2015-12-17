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    ​Начался процесс выдвижения кандидатов в Совет экспертов Ирана

    Выборы в совет и парламентские выборы состоятся в один и тот же день

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Начался процесс выдвижения кандидатов для участия в выборах V созыва в Совет экспертов Ирана (Xübreqan Məclisi).

    Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, процесс выдвижения кандидатов продлится до 23 декабря.

    Согласно информации, выборы в совет и парламентские выборы состоятся 26 февраля 2016 года.

    Напомним, что Совет экспертов выбирает верховного лидера Ирана (сейчас эту должность занимает аятолла Саид Али Хаменеи).

    86 членов совета избираются путем всенародного голосования. В настоящее время структуру возглавляет Мохаммад Язди, избранный на эту должность 10 марта 2015 года. М.Язми занимал также должности председателя Общества преподавателей научного центра Гума и зампреда совета. Он родился в 1931 году. 

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