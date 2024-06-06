Приостановку безвизового режима между ЕС и Грузией назвали маловероятной

Приостановка безвизового режима между ЕС и Грузией маловероятна.

Приостановка безвизового режима между ЕС и Грузией маловероятна.

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.

"Я неоднократно заявлял и делал соответствующие призывы к Европейскому союзу, что грузинский народ не должен страдать из-за этого. Напротив, он выразил и продолжает выражать свой протест. Мы не снизим нашу поддержку гражданского общества и НПО”, - сказал дипломат.

По его словам, министры иностранных дел стран ЕС 24 июня обсудят в Люксембурге меры, которые могут быть приняты в отношении Грузии в связи с принятием закона об “иностранных агентах”.