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Приостановку безвизового режима между ЕС и Грузией назвали маловероятной

Приостановку безвизового режима между ЕС и Грузией назвали маловероятной Приостановка безвизового режима между ЕС и Грузией маловероятна.
В регионе
6 июня 2024 г. 20:29
Приостановку безвизового режима между ЕС и Грузией назвали маловероятной

Приостановка безвизового режима между ЕС и Грузией маловероятна.

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.

"Я неоднократно заявлял и делал соответствующие призывы к Европейскому союзу, что грузинский народ не должен страдать из-за этого. Напротив, он выразил и продолжает выражать свой протест. Мы не снизим нашу поддержку гражданского общества и НПО”, - сказал дипломат.

По его словам, министры иностранных дел стран ЕС 24 июня обсудят в Люксембурге меры, которые могут быть приняты в отношении Грузии в связи с принятием закона об “иностранных агентах”.

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