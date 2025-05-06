Приоритетом Казахстана в торговле в 2025 году остается партнёрство с Китаем, Россией и ЕС

Крупнейшими торговыми партнёрами Казахстана по итогам 2024 года стали Китай, Россия и Италия, на долю которых пришёлся основной объём как экспорта, так и импорта.

Крупнейшими торговыми партнёрами Казахстана по итогам 2024 года стали Китай, Россия и Италия, на долю которых пришёлся основной объём как экспорта, так и импорта.

Об этом сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс - службу министерства торговли и интеграции Казахстана.

"Экспортная выручка Казахстана в 2024 году превысила $81 млрд. Более половины этой суммы (52,5%) обеспечила нефть - $42,9 млрд", - говорится в сообщении.

Кроме того, страна активно поставляла на внешние рынки уран ($4,6 млрд), медь и медные катоды ($4,1 млрд), а также медные руды и концентраты ($3,2 млрд). Устойчивый спрос сохранялся на ферросплавы, природный газ, пшеницу и нефтепродукты.

"Импортные потоки в Казахстан в 2024 году также отличались высокой активностью, особенно в сфере техники, транспорта и фармацевтики. Наибольшие объёмы приходились на легковые автомобили ($2,3 млрд), летательные аппараты ($1,8 млрд), лекарственные препараты ($1,7 млрд) и телекоммуникационное оборудование, - указывается в сообщении.

В январе экспорт Казахстана составил $4,5 млрд, из которых 60% вновь обеспечила нефть.

Существенными позициями в структуре поставок оставались медь, ферросплавы, пшеница, а также уран, природный газ и подсолнечное масло. Импорт в январе превысил $2,8 млрд. Ведущими категориями стали телефоны, кузова автомобилей, медикаменты и легковые машины. Также наблюдался рост поставок строительной техники и двигателей.

"В 2025 году приоритетом остаётся развитие стратегического партнёрства с Китаем, Россией и странами Европейского союза, а также укрепление позиций на рынках Центральной Азии", - подчеркивается в сообщении.