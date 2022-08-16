Принято Итоговое заявление министров-участников Ашхабадского процесса

Министерская транспортная конференция для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, проходившая 15 и 16 августа 2022 года в Авазе, завершилась принятием Итогового заявления, передает Report. Завершающую сессию форума провел вице-премьер, министр и

Министерская транспортная конференция для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, проходившая 15 и 16 августа 2022 года в Авазе, завершилась принятием Итогового заявления, передает Report.



Завершающую сессию форума провел вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов. Он обобщил два дня работы конференции, ее результаты и намеченные решения, обсуждения в рамках тематических секций, сделанные министрами заявления, на основе которых подготовлен итоговый документ.



Говоря об этом документе, Мередов отметил, что заявление подчеркивает усиливающуюся роль транспортной взаимосвязи для устойчивого восстановления стран, не имеющих доступа к морю, после пандемии COVID-19, призывает к расширению этой взаимосвязи и ускорению выполнения Венской программы действий.



Итоговое заявление признает, что в то время, как транспортная деятельность начала восстанавливаться после пандемии на глобальном уровне, этот процесс все еще нестабилен, и развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, которые остаются позади. Поэтому выделенные средства могут сделать значительные изменения в развитии устойчивой транспортной инфраструктуры.



Документ призывает продвигать коридоры и региональную взаимосвязь, интегрированные мультимодальные транспортные системы и бесшовные соединения транспорта и торговли.



Сводное заявление также указывает, что, для того чтобы страны, не имеющие доступа к морю, достигли лучшей взаимосвязи важно усилить сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами, содействовать их переходу на энергетические источники и технологии с низкими выбросами СО2, учитывая, что климатические изменения могут нарушить транзит, торговые цепочки поставок.

Оно призывает повышать инвестиции и финансирование проектов в странах, не имеющих доступа к морю, за счет разных источников и отмечает важность регулярных встреч высокого уровня в рамках Ашхабадского процесса, многосторонних консультаций, мер по наращиванию доверия и учебной деятельности.



Заявление также призывает не имеющие выхода к морю и транзитные развивающиеся страны принять активное участие в подготовке и в работе третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющих доступа к морю, которая пройдет в 2024 году на самом высоком уровне.