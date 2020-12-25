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Принята резолюция по внешней политике Грузии

Принята резолюция по внешней политике Грузии На пленарном заседании парламента Грузии принята резолюция по внешней политике страны.
В регионе
25 декабря 2020 г. 18:54
Принята резолюция по внешней политике Грузии

На пленарном заседании парламента Грузии принята резолюция по внешней политике страны.

Как сообщает грузинское бюро Report, документ, состоящий из 14 пунктов, содержащих основные приоритеты внешней политики Грузии на ближайшие четыре года, поддержал 81 депутат.

В резолюции, подготовленной по инициативе парламентского большинства, представленного депутатами от правящей партии "Грузинская мечта", говорится, что для Грузии укрепление стратегического партнерства с Турцией и Азербайджаном является одним из приоритетных направлений.

Соседняя страна также наметила в качестве основных целей освобождение оккупированных территорий и мирное решение вопроса, обеспечение стратегической готовности к интеграции в НАТО, обращение за членство в Европейском Союзе в 2024 году и углубление отношений с США.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın xarici siyasəti üzrə qətnamə qəbul edilib

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