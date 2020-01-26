Принимаются меры по эвакуации азербайджанских студентов из зоны землетрясения в Турции

Согласно поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, соответствующие структуры продолжают мероприятия по эвакуации азербайджанских студентов, получающих образование в зоне землетрясения в Турции.

Как сообщили Report в пресс-службе Кабмина, сегодня для азербайджанских студентов, получающих образование в зоне землетрясения в Турции, и других граждан Азербайджана были выделены три автобуса для отправки в Нахчыван.

Первые автобус, выехавший из Элазыга и заполненный в основном студентами, выехал в сторону границы Нахчывана, и в настоящее время проехал Эрзерум и приближается к границе. Второй автобус, забравший в общей сложности 41 человека из Элазыга и Малатьи, в настоящее время проехал Бингель.

Третий автобус, отправленный из Нахчывана в зону землетрясения, в настоящее время находится в Ыгдыре и достигнет Элазыга спустя час. Третий автобус доставит в Нахчыван оставшихся 15 граждан Азербайджана.

Студенты выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за оказанную заботу и поддержку.

Студентов, доставленных на автобусе в Нахчыван, затем привезут самолетом из Нахчывана в Баку.

Кабмин и руководство Нахчыванской Автономной Республики будут держать вопрос в центре внимания.