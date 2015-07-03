Саудовский принц выделил 300 тыс. долларов в помощь пострадавшим от стихии в Грузии

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Принц Саудовской Аравии Аль-Валид бин Талал бин Абдулаз Аль Сауд выделил 300 000 долларов США в помощь пострадавшим от стихии в Тбилиси.

Как отмечает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

По сообщению, надлежащее письмо принца Саудовской Аравии на имя премьер-министра Грузии было передано посольству Грузии в Саудовской Аравии.

16 июня, после стихии в Тбилиси, посол Грузии в Саудовской Аравии Георгий Джанджгава провел специальную встречу с принцем Саудовской Аравии, где проинформировал Аль-Валида о происшедшем. По информации МИД, принц передал послу письмо соболезнования на имя населения и правительства Грузии. Во время встречи с послом Аль-Валид выразил желание в координации с посольством помочь пострадавшим.

"Принц регулярно интересуется, как идут восстановительные работы, в связи с этим посольство в непрерывном режиме информирует его", – отметило внешнеполитическое ведомство страны.

Принц Саудовской Аравии 10 июня 2015 года находился с официальным визитом в Грузии.