Прикаспийские страны продлили на 2025 год запрет на коммерческий вылов осетровых

Прикаспийские страны - Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан - продлили на 2025 год запрет на коммерческий вылов осетровых.

Прикаспийские страны - Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан - продлили на 2025 год запрет на коммерческий вылов осетровых.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило Росрыболовство по итогам состоявшейся в Астрахани 8-й сессии комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биологических ресурсов Каспийского моря и управлению их совместными запасами.

"Стороны согласились продлить запрет на коммерческий промысел осетровых видов рыб на 2025 год и не устанавливать на 2025 год квоты экспорта на икру и осетровых видов рыб. Вылов осетровых в будущем году, как и ранее, будет осуществляться только в целях научных исследований и искусственного воспроизводства", - говорится в сообщении.

Росрыболовство также сообщило, что в 2023 году российские предприятия выпустили в Каспий 34,5 млн штук молоди осетровых, казахстанские - 1,9 млн штук, азербайджанские - 618,7 тыс. штук.

Каспийское море - самый богатый в мире водоем по численности и видовому разнообразию осетровых. Максимальные уловы осетровых в Каспийском бассейне отмечались в начале ХХ века - 39,4 тыс. тонн и в конце 1970-х годов - 27,4 тыс. тонн. Резкое сокращение численности осетровых началось с 1991 года.