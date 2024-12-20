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Прикаспийские страны продлили на 2025 год запрет на коммерческий вылов осетровых

Прикаспийские страны продлили на 2025 год запрет на коммерческий вылов осетровых Прикаспийские страны - Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан - продлили на 2025 год запрет на коммерческий вылов осетровых.
В регионе
20 декабря 2024 г. 13:39
Прикаспийские страны продлили на 2025 год запрет на коммерческий вылов осетровых

Прикаспийские страны - Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан - продлили на 2025 год запрет на коммерческий вылов осетровых.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило Росрыболовство по итогам состоявшейся в Астрахани 8-й сессии комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биологических ресурсов Каспийского моря и управлению их совместными запасами.

"Стороны согласились продлить запрет на коммерческий промысел осетровых видов рыб на 2025 год и не устанавливать на 2025 год квоты экспорта на икру и осетровых видов рыб. Вылов осетровых в будущем году, как и ранее, будет осуществляться только в целях научных исследований и искусственного воспроизводства", - говорится в сообщении.

Росрыболовство также сообщило, что в 2023 году российские предприятия выпустили в Каспий 34,5 млн штук молоди осетровых, казахстанские - 1,9 млн штук, азербайджанские - 618,7 тыс. штук.

Каспийское море - самый богатый в мире водоем по численности и видовому разнообразию осетровых. Максимальные уловы осетровых в Каспийском бассейне отмечались в начале ХХ века - 39,4 тыс. тонн и в конце 1970-х годов - 27,4 тыс. тонн. Резкое сокращение численности осетровых началось с 1991 года.

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Версия на азербайджанском языке Xəzəryanı ölkələr nərə balıqlarının kommersiya ovuna qadağanı 2025-ci ilə qədər uzadıb
Версия на английском языке Caspian countries extend ban on commercial sturgeon fishing to 2025

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