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Пригожин заявил о сбитии вертолета "вагнеровцами"

Пригожин заявил о сбитии вертолета "вагнеровцами" Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что члены руководимого им вооруженного формирования сбили вертолет, который открыл огонь по гражданской колонне.
В регионе
24 июня 2023 г. 05:01
Пригожин заявил о сбитии вертолета вагнеровцами

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что члены руководимого им вооруженного формирования сбили вертолет, который открыл огонь по гражданской колонне.

Как передает Report, соответствующая запись размещена в Telegram-канале "Пресс-служба Пригожина".

"Только что вертолет открыл огонь по гражданской колонне. Был сбит расчетами ЧВК "Вагнер", - говорится в сообщении.

Ранее Пригожин сообщил о пересечении "вагнеровцами" государственной границы РФ и входе формирования в городе Ростов.

Отметим, что Тelegram-канал пресс-службы Евгения Пригожина вечером 23 июня опубликовал голосовое сообщение, в котором он заявил, что силы Минобороны "нанесли удары по нашим тыловым лагерям". В оборонном ведомстве России данную информацию опровергли.

"Нас 25 тысяч и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел", - сказал он.

Позднее в Национальном антитеррористическом комитете РФ сообщили, что после заявлений Пригожина возбуждено уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу.

После слов Пригожина в Москве были усилены меры безопасности, в частности, были по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии, важнейшие объекты российской столицы взяты под усиленную охрану.

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Версия на азербайджанском языке “Vaqner”in muzdluları Rusiya ordusunun helikopterini vurublar

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