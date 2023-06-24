Пригожин заявил о сбитии вертолета "вагнеровцами"

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что члены руководимого им вооруженного формирования сбили вертолет, который открыл огонь по гражданской колонне.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что члены руководимого им вооруженного формирования сбили вертолет, который открыл огонь по гражданской колонне.

Как передает Report , соответствующая запись размещена в Telegram-канале "Пресс-служба Пригожина".

"Только что вертолет открыл огонь по гражданской колонне. Был сбит расчетами ЧВК "Вагнер", - говорится в сообщении.

Ранее Пригожин сообщил о пересечении "вагнеровцами" государственной границы РФ и входе формирования в городе Ростов.

Отметим, что Тelegram-канал пресс-службы Евгения Пригожина вечером 23 июня опубликовал голосовое сообщение, в котором он заявил, что силы Минобороны "нанесли удары по нашим тыловым лагерям". В оборонном ведомстве России данную информацию опровергли.

"Нас 25 тысяч и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел", - сказал он.

Позднее в Национальном антитеррористическом комитете РФ сообщили, что после заявлений Пригожина возбуждено уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу.

После слов Пригожина в Москве были усилены меры безопасности, в частности, были по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии, важнейшие объекты российской столицы взяты под усиленную охрану.