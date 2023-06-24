Пригожин: военные объекты Ростова находятся под контролем ЧВК "Вагнер"

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что военные объекты Ростова, в том числе аэродром, находится под контролем "вагнеровцев".

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что военные объекты Ростова, в том числе аэродром, находится под контролем "вагнеровцев".

Как передает Report , видеообращение размещено на Telegram-канале "Пресс-служба Пригожина".

"Самолеты, которые уходят для боевой работы, уходят штатно, проблем нет. Санитарные борта уходят. Мы взяли под контроль (аэродром - ред.), чтобы штурмовая авиация не наносила ударов по нам", - сказал Е.Пригожин.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев, в свою очередь, написал в Telegram, что массовые мероприятия, запланированные в Ростове-на-Дону на выходные, отменены.

Отметим, что Тelegram-канал пресс-службы Евгения Пригожина вечером 23 июня опубликовал голосовое сообщение, в котором он заявил, что силы Минобороны "нанесли удары по нашим тыловым лагерям". В оборонном ведомстве России данную информацию опровергли.

"Нас 25 тысяч и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел", - сказал он.

Позднее в Национальном антитеррористическом комитете РФ сообщили, что после заявлений Пригожина возбуждено уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу.

После слов Пригожина в Москве были усилены меры безопасности, в частности, были по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии, важнейшие объекты российской столицы взяты под усиленную охрану.