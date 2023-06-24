Пригожин: военные объекты Ростова находятся под контролем ЧВК "Вагнер"

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что военные объекты Ростова, в том числе аэродром, находится под контролем "вагнеровцев".
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"Самолеты, которые уходят для боевой работы, уходят штатно, проблем нет. Санитарные борта уходят. Мы взяли под контроль (аэродром - ред.), чтобы штурмовая авиация не наносила ударов по нам", - сказал Е.Пригожин.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев, в свою очередь, написал в Telegram, что массовые мероприятия, запланированные в Ростове-на-Дону на выходные, отменены.
Отметим, что Тelegram-канал пресс-службы Евгения Пригожина вечером 23 июня опубликовал голосовое сообщение, в котором он заявил, что силы Минобороны "нанесли удары по нашим тыловым лагерям". В оборонном ведомстве России данную информацию опровергли.
"Нас 25 тысяч и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел", - сказал он.
Позднее в Национальном антитеррористическом комитете РФ сообщили, что после заявлений Пригожина возбуждено уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу.
После слов Пригожина в Москве были усилены меры безопасности, в частности, были по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии, важнейшие объекты российской столицы взяты под усиленную охрану.