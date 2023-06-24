Пригожин угрожает походом на Москву и требует встречи с Шойгу и Герасимовым

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин встретился с замминистра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым в штабе Южного военного округа в Ростове.

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин встретился с замминистра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым в штабе Южного военного округа в Ростове.

Как передает Report, на опубликованном в Telegram-каналах видео, Пригожин требует требует привезти к нему начальника Генштаба России Валерия Герасимова и главу Минобороны РФ Шойгу.

"Mы сюда приехали. Мы хотим получить начальника Генштаба и Шойгу. Пока их не будет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем в Москву", - заявил Пригожин.

Отметим, что в Telegram-канале Евгения Пригожина было размещено несколько аудиозаписей. В частности, он утверждал, что по его подразделениям якобы нанесли удары, и обвинил в этом военное руководство страны. В связи с этими заявлениями ФСБ РФ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. В Минобороны назвали ложной информацию о якобы нанесении удара по "тыловым лагерям ЧВК "Вагнер". Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ призвал бойцов частной военной компании не выполнять приказы Пригожина и принять меры к его задержанию.