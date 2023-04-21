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Пригожин рассказал о службе сына Пескова в ЧВК "Вагнер"

Пригожин рассказал о службе сына Пескова в ЧВК "Вагнер" Сын официального представителя Кремля Дмитрия Пескова прошел службу в частной военной компании (ЧВК) "Вагнер".
В регионе
21 апреля 2023 г. 22:51
Пригожин рассказал о службе сына Пескова в ЧВК Вагнер

Сын официального представителя Кремля Дмитрия Пескова прошел службу в частной военной компании (ЧВК) "Вагнер".

Как передает Report, об этом рассказал основатель ЧВК Евгений Пригожин, интервью с ним опубликовал военный корреспондент Александр Симонов в Telegram-канале "Позывной Брюс".

"Из всех моих знакомых один человек, Дмитрий Сергеевич Песков, который прослыл в свое время законченным либералом, своего сына, который часть жизни прожил в Америке, если не ошибаюсь, или в Англии, пришел и говорит: "забери его простым артиллеристом", - поделился глава ЧВК.

По словам Пригожина, сын пресс-секретаря российского президента отработал на службе "абсолютно нормально". "По колено в грязи, на «Урагане». Мало кто об этом знает", - заявил он.

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Версия на азербайджанском языке Peskovun oğlu “Vaqner”in sıralarında döyüşüb

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