Пригожин рассказал о службе сына Пескова в ЧВК "Вагнер"

Сын официального представителя Кремля Дмитрия Пескова прошел службу в частной военной компании (ЧВК) "Вагнер".

Сын официального представителя Кремля Дмитрия Пескова прошел службу в частной военной компании (ЧВК) "Вагнер".

Как передает Report, об этом рассказал основатель ЧВК Евгений Пригожин, интервью с ним опубликовал военный корреспондент Александр Симонов в Telegram-канале "Позывной Брюс".

"Из всех моих знакомых один человек, Дмитрий Сергеевич Песков, который прослыл в свое время законченным либералом, своего сына, который часть жизни прожил в Америке, если не ошибаюсь, или в Англии, пришел и говорит: "забери его простым артиллеристом", - поделился глава ЧВК.

По словам Пригожина, сын пресс-секретаря российского президента отработал на службе "абсолютно нормально". "По колено в грязи, на «Урагане». Мало кто об этом знает", - заявил он.