Пригожин пожаловался на бегство бригады РФ из-под Бахмута

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о бегстве 72-й мотострелковой бригады ВС РФ из-под Бахмута. Украинские военные подтверждают провал врага.

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о бегстве 72-й мотострелковой бригады ВС РФ из-под Бахмута. Украинские военные подтверждают провал врага.

Как передает Report, об этом сообщает в Telegram 3-я отдельная штурмовая бригаду ВСУ.

"Официально. Сообщение Пригожина о бегстве 72-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ из-под Бахмута и "500 трупов" оставшихся там россиян - соответствует действительности", - отмечают военные.

По информации украинской бригады, за двое суток штурмовики в составе тактической группы "Азов" ликвидировали 64 оккупанта, а еще 87 - на полпути к гибели. Среди всех убитых врагов есть и "вагнеровцы". При этом в плен взяли пять противников.