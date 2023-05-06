Пригожин попросил Шойгу сменить "Вагнера" в Бахмуте на "Ахмат"

Пресс-служба Евгения Пригожина опубликовала его заявление на имя министра обороны РФ Сергея Шойгу, в котором тот просит отдать распоряжение на передачу позиций ЧВК "Вагнер" в Бахмуте силам чеченского подразделения "Ахмат".

Пресс-служба Евгения Пригожина опубликовала его заявление на имя министра обороны РФ Сергея Шойгу, в котором тот просит отдать распоряжение на передачу позиций ЧВК "Вагнер" в Бахмуте силам чеченского подразделения "Ахмат".

Как сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ, в своем заявлении руководитель ЧВК напоминает, что глава Чечни Рамзан Кадыров ранее согласился выдвинуть чеченских бойцов в Бахмут.

Также Пригожин пишет, что "Ахмат" "героически проявил себя при штурме Мариуполя и других территорий".

"Прошу вас издать боевое распоряжение о передаче позиций ЧВК "Вагнер" подразделениям батальона "Ахмат", - пишет Пригожин.

Он отмечает, что передачу рассчитывает провести в срок до полуночи 10 мая.

О намерении вывести ЧВК из города Пригожин объявил 5 мая.