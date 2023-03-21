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Пригожин попросил Шойгу о помощи "вагнеровцам"

Пригожин попросил Шойгу о помощи "вагнеровцам" Владелец частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин обратился за помощью к министру обороны РФ Сергею Шойгу из-за намерений ВСУ начать контрнаступление.
В регионе
21 марта 2023 г. 07:53
Пригожин попросил Шойгу о помощи вагнеровцам

Владелец частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин обратился за помощью к министру обороны РФ Сергею Шойгу из-за намерений ВСУ начать контрнаступление.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Пригожина.

В письме-обращении Пригожин заявляет, что в конце марта-начале апреля ВСУ начнут "широкомасштабное наступление" и "рассекающимися ударами" могут отрезать группу "Вагнера" от остальных войск захватчиков.

В связи с этим Пригожин просит Шойгу "принять все необходимые меры для предотвращения отсечения", иначе это обернется "негативными последствиями".

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