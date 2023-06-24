Пригожин: мы входим в Ростов, уничтожим все, что встанет на нашем пути

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его войска пересекли границу с РФ и сейчас заходят в Ростов-на-Дону.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его войска пересекли границу с РФ и сейчас заходят в Ростов-на-Дону.

Как передает Report , соответствующая запись размещена на Telegram-канале пресс-службы Пригожина.

"Мы пересекли во всех местах государственные границы. Пограничники выходили навстречу и обнимались с нашими бойцами. Сейчас мы входим в Ростов", - говорится в записи.

Пригожин заявил, что "вагнеровцы" воюют только с профессионалами.

"Но если кто-то встанет на пути, мы уничтожим все, что встанет на пути... Мы идем дальше, идем до конца", - сказал Е.Пригожин.

Отметим, что Тelegram-канал пресс-службы Евгения Пригожина вечером 23 июня опубликовал голосовое сообщение, в котором он заявил, что силы Минобороны "нанесли удары по нашим тыловым лагерям". В оборонном ведомстве России данную информацию опровергли.

"Нас 25 тысяч и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел", - сказал Пригожин.

Позднее в Национальном антитеррористическом комитете РФ сообщили, что после заявлений Пригожина возбуждено уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу.

После слов Пригожина в Москве были усилены меры безопасности, в частности, были по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии, важнейшие объекты российской столицы взяты под усиленную охрану.