Приезжие туристы сталкиваются в Армении с мошенничеством

Иностранные туристы, приезжающие в Армению, сталкиваются с мошенничеством.

Иностранные туристы, приезжающие в Армению, сталкиваются с мошенничеством.

Об этом Report передает со ссылкой на армянские СМИ.

Отмечается, что многие туристы попадаются в ловушки мошенников, но осознав, что заплатили втридорога, получив сомнительный сервис, чувствуют себя обманутыми. Указывается, что в стране полно лиц, которые предлагают туристические услуги по астрономическим ценам, большинство из них не стоят на государственном учете и не платят налоги.

В комитете по туризму Армении заявляют, что все гиды должны пройти обязательную квалификацию, необходимо внести поправки в закон, обязывающие водителей автобусов соблюдать технические нормы безопасности.

Местные эксперты подчеркивают значительные пробелы в законодательстве касательно туризма. Самым серьезным препятствием для развития отрасли является отсутствие государственной поддержки. Ряд специалистов считает, что туризм является самой обделенной вниманием отраслью экономики Армении.

"Далеко не все турфирмы предоставляют качественные услуги. Необходим контроль, которого нет", - говорит основатель одной из местных туристических компаний Рубен Багдишян.

Он добавляет, что среди новых игроков появляются люди, не имеющие никакого отношения к туризму. К примеру, какой-нибудь работник банка может начать каждое воскресенье на арендованной машине организовывать туры в каком-то направлении.

Специалист считает, что рынок буквально "рвут на части", а отсутствие профессионализма у некоторых его участников наносит непоправимый ущерб.

Директор другой местной турфирмы Матевос Барсегян отмечает, что в туристической сфере страны царит произвол и беспорядок. По его словам, любой, кто владеет русским или английским языком, вдруг может возомнить себя гидом и начать работать без какого-либо специального образования или лицензии: "Никакое ведомство не контролирует их работу".