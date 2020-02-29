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Приехавшую из Азербайджана гражданку Грузии поместили на карантин

​Приехавшую из Азербайджана гражданку Грузии поместили на карантин

Женщина, которая прибыла из Азербайджана в Грузию через пограничный контрольно-пропускном пункте Лагодехи, была доставлена в Тбилисскую инфекционную больницу.

Как передает местное бюро Report, женщина, являющаяся гражданкой Грузии, несколько дней назад побывала в Иране.

В ходе обследования женщины медики не выявили у нее высокой температуры и других свойственных вирусу симптомов. Так как гражданка Грузии находилась в Иране и инкубационный период еще не завершился, она, в соответствии с протоколом, будет две недели находиться на карантине. 

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