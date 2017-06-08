Армянский военнослужащий совершил самоубийство из-за долгов

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Причиной самоубийства армянского военнослужащего Мелика Хачатряна стал долг в несколько тысяч долларов. Как сообщает Report, об этом пишет армянская газета "Айкакан жаманак".

1 июня военнослужащий-контрактник ефрейтор, 36-летний Мелик Хачатрян покончил с собой, повесившись на территории воинской части.

По сведениям газеты, он написал письмо родным, в котором сообщалось о наличии кредита и долга в размере нескольких тысяч долларов, который он не мог погасить.

"Я больше не могу погашать долг, не выдерживаю", - написал Хачатрян.

К самоубийству он готовился несколько дней. Повешенным Хачатряна обнаружил его брат, который служит в тех же войсках.