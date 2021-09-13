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Причиной крушения самолета в России назван отказ навигационной системы

Причиной крушения самолета в России назван отказ навигационной системы Начальник аэропорта Казачинское Борис Калинин уточнил, что при крушении самолета L-410 в Иркутской области (Россия) погиб только один член экипажа - второй пилот, а командир воздушного судна выжил.
В регионе
13 сентября 2021 г. 06:28
Причиной крушения самолета в России назван отказ навигационной системы

Начальник аэропорта Казачинское Борис Калинин уточнил, что при крушении самолета L-410 в Иркутской области (Россия) погиб только один член экипажа - второй пилот, а командир воздушного судна выжил.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, самолет дважды заходил на посадку из-за отказа навигационной системы.

"Видать, навигация подводила, заходил то левой стороной, то правой стороной. Пробовал посадочными курсами 40, потом пытался посадочным 220 зайти. Когда пытался по 220, навигация увела его на 30 градусов от посадочного курса", - пояснил собеседник.

Калинин также уточнил, что погодные условия на тот момент подходили для посадки. Был легкий туман и видимость составляла от четырех до шести километров.

"Проблем не было, выставлена система светосигнального оборудования, полоса просматривалась хорошо. Навигационная система отказала. Сейчас КВС в больницу отправили, коменданту передал, что отказ навигационной системы", - отметил начальник аэропорта.

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