Причиненный гражданам ущерб в ходе антитеррористической операции в Грузии будет возмещен государством - ВИДЕО

© Report

Тбилиси. 22 ноября. REPORT.AZ/ Ущерб, причиненный гражданам по адресу проспект Габриэля Салоса, 156 на территории Исани-Самгорийского района Тбилиси, будет полностью возмещен.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Службе государственной безопасности страны.

По сообщению службы, в результате операций по обезвреживанию террористов причинен ущерб квартирам, находящимся в собственности граждан: "Этот ущерб будет полностью возмещен".

Так, причинен ущерб многим квартирам в здании, после завершения антитеррористической операции будет проведен осмотр территории и уточнен причиненный гражданам ущерб.

Было отмечено, что террористы спрятались в 3 подъезде 9-этажного здания. Продолжаются операции по их обезвреживанию.