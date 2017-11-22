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    Причиненный гражданам ущерб в ходе антитеррористической операции в Грузии будет возмещен государством - ВИДЕО

    Об этом сообщили в Службе государственной безопасности Грузии© Report

    Тбилиси. 22 ноября. REPORT.AZ/ Ущерб, причиненный гражданам по адресу проспект Габриэля Салоса, 156 на территории Исани-Самгорийского района Тбилиси, будет полностью возмещен.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Службе государственной безопасности страны.

    По сообщению службы, в результате операций по обезвреживанию террористов причинен ущерб квартирам, находящимся в собственности граждан: "Этот ущерб будет полностью возмещен".

    Так, причинен ущерб многим квартирам в здании, после завершения антитеррористической операции будет проведен осмотр территории и уточнен причиненный гражданам ущерб.

    Было отмечено, что террористы спрятались в 3 подъезде 9-этажного здания. Продолжаются операции по их обезвреживанию.

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