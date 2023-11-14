Причастного к беспорядкам в Махачкале администратора Telegram-канала объявили в розыск

МВД России объявило в розыск Абакара Абакарова - администратора Telegram-канала "Утро Дагестан", через который происходила организация беспорядков в аэропорту Махачкалы.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Сообщается, что через данный канал координировался погром в аэропорту.
29 октября в аэропорту произошли массовые беспорядки из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов.