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Причастного к беспорядкам в Махачкале администратора Telegram-канала объявили в розыск

Причастного к беспорядкам в Махачкале администратора Telegram-канала объявили в розыск МВД России объявило в розыск Абакара Абакарова - администратора Telegram-канала "Утро Дагестан", через который происходила организация беспорядков в аэропорту Махачкалы.
В регионе
14 ноября 2023 г. 12:19
Причастного к беспорядкам в Махачкале администратора Telegram-канала объявили в розыск

МВД России объявило в розыск Абакара Абакарова - администратора Telegram-канала "Утро Дагестан", через который происходила организация беспорядков в аэропорту Махачкалы.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Сообщается, что через данный канал координировался погром в аэропорту.

29 октября в аэропорту произошли массовые беспорядки из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов.

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Версия на английском языке Telegram channel administrator involved in riots in Russia’s Makhachkala put on wanted list
Версия на азербайджанском языке Mahaçqalada iğtişaşların təşkilində şübhəli bilinən şəxs axtarışa verilib

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