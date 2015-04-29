​Прибыль "Газпрома" упала более чем в семь раз

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ В 2014 году прибыль "Газпрома", относящаяся к акционерам компании, упала по сравнению с предыдущим годом более чем в семь раз - с 1,139 трлн. до 159 млрд. рублей. Как сообщает Report со ссылкой на news.ru, об этом говорится в финансовом отчете компании.

В компании потери объясняют, в первую очередь, падением курса рубля и ростом расходов по курсовым разницам из-за переоценки обязательств по кредитам и займам, номинированным в иностранной валюте. По данным "Газпрома", чистый убыток по курсовым разницам в 2014 году увеличилcя по сравнению с предыдущим годом на 925,757 млрд. рублей (около 15 млрд. долларов).