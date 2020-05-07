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Прибывающих в Грузию подвергнут серьезному обследованию

Прибывающих в Грузию подвергнут серьезному обследованию

Каждый въезжающий на территорию Грузии будет подвергнут серьезному обследованию.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сказал премьер-министр страны Георгий Гахария.

Глава правительства дал указание Министерству здравоохранения в связи с этим: "Одним из основных моментов для восстановления туризма является вопрос с границей. Каждый человек, который будет въезжать в Грузию как через сухопутную, так и воздушную границу, будет подвергнут серьезной проверке".

По словам премьер-министра, у Министерства здравоохранения есть возможности и технологии для обследования людей на границе.

Отметим, что с 1 июля Грузия будет готова открыть свои границы и принять иностранных туристов.

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