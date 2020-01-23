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Минздрав Турции: Пассажиры из Китая будут проходить через специальные тепловые камеры

Прибывающие из Китая пассажиры будут проходить через тепловые камеры

Все прибывающие из Китая авиапассажиры будут проходить через специальные тепловые камеры из-за угрозы коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил минздрав Турции.

"Все пассажиры, прилетающие из Китая, будут обязаны проходить через тепловые камеры. Отменены рейсы Ухань - Стамбул, выполняемые китайской авиакомпанией", - говорится в сообщении турецкого минздрава.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.

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