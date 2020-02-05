При жесткой посадке самолета в Стамбуле пострадали 120 человек - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО - 2

Губернатор Стамбула Али Ерликайя сообщил, что число пострадавших в результате жесткой посадки Boeing-737-800 авиакомпании Pegasus Airlines увеличилось до 120 человек, об этом передает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

"Самолет совершил жесткую посадку из-за плохих погодных условий", - рассказал губернатор в эфире телеканала NTV.

Он отметил, что состояние пострадавших, кроме одного-двух человек, не вызывает опасений.

Ерликайя обратил внимание на то, что спасательные службы отреагировали на инцидент оперативно.

"Мы рады, что удалось избежать худших последствий. Например, мог возникнуть пожар. Но, к счастью, этого не произошло. Аэропорт пока не работает", - сказал губернатор.

Всего на борту находились 177 человек: 171 пассажир и шесть членов экипажа. Никто из них не погиб.

*** 20:57

В результате крушения самолета в Стамбуле 52 человека получили ранения различной степени тяжести.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил глава городской администрации Али Йерликая.

Раненые доставлены в находящиеся поблизости больницы.

*** 20:35

Самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Стамбула.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, во время посадки в аэропорту Сабихи Гекчен принадлежащий авиакомпании "Pegasus" лайнер "Boeing 738" съехал с посадочной полосы.

Самолет, совершавший рейс Измир-Стамбул, съехал в овраг. Лайнер разрушился на три части и загорелся. Все пассажиры были эвакуированы.

По причине ЧП работа аэропорта Сабихи Гекчен была приостановлена, все рейсы направили в стамбульский аэропорт.

Министерство транспорта Турции отметило, что на борту находились 171 пассажир и 6 членов экипажа, жертв нет. Число пострадавших достигает 21-го человека.