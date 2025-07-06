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Число пострадавших при жесткой посадке Ан-2 на востоке РФ достигло 10

Число пострадавших при жесткой посадке Ан-2 на востоке РФ достигло 10 При жесткой посадке самолета Ан-2 в Чите (Забайкальский край РФ) пострадали восемь человек, из которых двое в тяжелом состоянии.
В регионе
6 июля 2025 г. 07:04
Число пострадавших при жесткой посадке Ан-2 на востоке РФ достигло 10

Минздрав Забайкальского края уточнил информацию о количестве пострадавших при жесткой посадке самолета Ан-2.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно обновленным данным, пострадали 10 человек, из которых двое находятся в тяжелом состоянии.

До этого Минздрав сообщал о восьми пострадавших.

"Всего 10 пострадавших, из них 2 - тяжелой степени, 8 - средней степени тяжести", - уточнили журналистам в региональном минздраве.

06:21

При жесткой посадке самолета Ан-2 в Чите (Забайкальский край РФ) пострадали восемь человек, из которых двое в тяжелом состоянии.

Как передает Report, об этом сообщила ТАСС министр здравоохранения региона Оксана Немакина.

"Пострадавших везут в Краевую клиническую больницу. Всего восемь человек, из них двое, по предварительному осмотру, в тяжелом состоянии", - сказала она.

Министр добавила, что в ближайшие несколько часов врачи проведут обследование всех пострадавших.

Пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю до этого сообщала, что самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Читинском районе. Легкомоторный самолет ДОСААФ приземлился в районе СНТ "Топограф" через 16 минут после взлета. На борту находились 10 парашютистов и 1 член экипажа.

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