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    При землетрясении в Иране пострадали более 50 человек

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ 55 человек пострадали в результате землетрясения в окрестностях поселка Хедждак в провинции Керман на востоке Ирана, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на востоке Ирана в 21.41 по времени UTC. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 км.

    В ряде деревень прекращена подача электроэнергии и воды. Школы и университеты города Керман были закрыты накануне,  сегодня занятий также не будет.

    Во вторник сообщалось о 17 пострадавших в результате еще одного землетрясения в провинции Керман, магнитудой 5,9.

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