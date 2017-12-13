При землетрясении в Иране пострадали более 50 человек

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ 55 человек пострадали в результате землетрясения в окрестностях поселка Хедждак в провинции Керман на востоке Ирана, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на востоке Ирана в 21.41 по времени UTC. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 км.

В ряде деревень прекращена подача электроэнергии и воды. Школы и университеты города Керман были закрыты накануне, сегодня занятий также не будет.

Во вторник сообщалось о 17 пострадавших в результате еще одного землетрясения в провинции Керман, магнитудой 5,9.