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При загадочных обстоятельствах были убиты двое иранских пограничников

При загадочных обстоятельствах были убиты двое иранских пограничников Двое иранских пограничников погибли во время патрулирования района в приграничном уезде Салмас провинции Западный Азербайджан.
В регионе
31 июля 2022 г. 15:24
При загадочных обстоятельствах были убиты двое иранских пограничников

Двое иранских пограничников погибли во время патрулирования района в приграничном уезде Салмас провинции Западный Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил отдел по связям с общественностью командования пограничной охраны провинции Западный Азербайджан.

Так, два солдата пограничного полка округа Салмас провинции Западный Азербайджан на северо-западе Ирана были убиты во время патрулирования и охраны границ.

Округ Салмас имеет общие границы с Ираком на западе и Турцией на северо-западе.

Более подробная информация об этом инциденте будет объявлена соответствующими ведомствами позже.

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