 Наверх
    Закрыть фоторежим

    При взрыве в турецком Диярбакыре погиб один человек, трое получили ранения

    Место взрыва оцеплено полицией

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ В результате взрыва в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции один человек погиб, еще трое получили ранения.

    Как передает Report, об этом сообщает газета Milliyet.

    По данным издания, самодельное взрывное устройство взорвалось на первом этаже дома в городском районе Енишехир во вторник. Причина взрыва в настоящее время не установлена.

    Все пострадавшие были госпитализированы машинами скорой помощи. Из-за взрывной волны были выбиты окна в зданиях неподалеку. Место взрыва оцеплено полицией, также в район происшествия направлен спецназ.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi