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    При взрыве в Ереване пострадали граждане России и Ирана - ОБНОВЛЕНО

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Среди пострадавших в результате взрыве в центре Ереване, по предварительным данным, есть граждане России и Ирана.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян. 

    ***21:45

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Девять человек, в том числе иностранные граждане, пострадали в результате взрыва кислородного баллона в центре Еревана.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе МЧС Армении. 

    Отмечается, что взрыв произошел в одном из кафе сети ресторанов быстрого питания Burger King.

    "По предварительным данным, на Северном проспекте в Ереване взорвался кислородный баллон. Девять человек пострадали, среди них — иностранные граждане", — говорится в сообщении.

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