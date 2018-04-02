При взрыве в Ереване пострадали граждане России и Ирана - ОБНОВЛЕНО

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Среди пострадавших в результате взрыве в центре Ереване, по предварительным данным, есть граждане России и Ирана.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

***21:45

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Девять человек, в том числе иностранные граждане, пострадали в результате взрыва кислородного баллона в центре Еревана.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе МЧС Армении.

Отмечается, что взрыв произошел в одном из кафе сети ресторанов быстрого питания Burger King.

"По предварительным данным, на Северном проспекте в Ереване взорвался кислородный баллон. Девять человек пострадали, среди них — иностранные граждане", — говорится в сообщении.