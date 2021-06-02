При взрыве в Афганистане погибли по меньшей мере 2 мирных жителя, 10 ранены

По меньшей мере два мирных жителя погибли и еще 10 получили ранения в результате подрыва автоколонны сил безопасности в афганской провинции Нангархар в среду утром.

По меньшей мере два мирных жителя погибли и еще 10 получили ранения в результате подрыва автоколонны сил безопасности в афганской провинции Нангархар сегодня утром.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал Tolo News, об этом сообщил представитель губернатора провинции Аттаулла Хогьяни.

По словам А.Хогьяни, взрыв прогремел, когда колонна сил безопасности проезжала через район Баргено в городе Джелалабад, столице провинции.

“Пока нет сообщений о жертвах среди сотрудников сил безопасности”, – сказал он.

Пока ни одна группировка, включая движение "Талибан", не взяла на себя ответственность за взрыв.