При взрыве на заводе в Иране пострадали десятки человек

В результате мощного взрыва на заводе по производству бикарбоната натрия в юго-восточной иранской провинции Фарс пострадали десятки человек.

В результате мощного взрыва на заводе по производству бикарбоната натрия в юго-восточной иранской провинции Фарс пострадали десятки человек.

Как передает Report со ссылкой на информационное агентство Mehr, об этом сообщили представители здравоохранения.

Отмечается, что инцидент произошел в Фирузабаде.

По словам исполнительного директора Персидского общества Красного Полумесяца Хусейна Дарвиши, пострадали 72 человека, которые были доставлены в больницу.

Отмечается, что причиной взрыва стала утечка в одном из аммиачных резервуаров завода.

Другое местное агентство IRNA, отмечает, что директор Государственного центра скорой медицинской помощи провинции Фарс Мухаммед Джавад Мурадиян в письменном заявлении подтвердил, что в результате пожара, вызванного взрывом, пострадали 112 человек.