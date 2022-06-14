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При взрыве на заводе в Иране пострадали десятки человек

При взрыве на заводе в Иране пострадали десятки человек В результате мощного взрыва на заводе по производству бикарбоната натрия в юго-восточной иранской провинции Фарс пострадали десятки человек.
В регионе
14 июня 2022 г. 00:26
При взрыве на заводе в Иране пострадали десятки человек

В результате мощного взрыва на заводе по производству бикарбоната натрия в юго-восточной иранской провинции Фарс пострадали десятки человек.

Как передает Report со ссылкой на информационное агентство Mehr, об этом сообщили представители здравоохранения.

Отмечается, что инцидент произошел в Фирузабаде.

По словам исполнительного директора Персидского общества Красного Полумесяца Хусейна Дарвиши, пострадали 72 человека, которые были доставлены в больницу.

Отмечается, что причиной взрыва стала утечка в одном из аммиачных резервуаров завода.

Другое местное агентство IRNA, отмечает, что директор Государственного центра скорой медицинской помощи провинции Фарс Мухаммед Джавад Мурадиян в письменном заявлении подтвердил, что в результате пожара, вызванного взрывом, пострадали 112 человек.

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Версия на азербайджанском языке İranda zavodda partlayış baş verib, onlarla insan xəsarət alıb

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