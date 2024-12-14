При взрыве на ярмарке в Таиланде погибли и пострадали десятки человек

По меньшей мере четыре человека погибли и более 40 получили ранения в результате взрыва на благотворительной ярмарке Красного Креста в провинции Так на северо-западе Таиланда.

По меньшей мере четыре человека погибли и более 40 получили ранения в результате взрыва на благотворительной ярмарке Красного Креста в провинции Так на северо-западе Таиланда.

Как передает Report , об этом сообщила газета Thairath.

По данным издания, инцидент произошел в пятницу в 23:30 по местному (20:30 по бакинскому) времени. Полицейские задержали двух подозреваемых подростков-каренов в возрасте 16 и 17 лет, которые могли привести в действие взрывное устройство, в результате чего два человека погибли на месте и еще двое умерли от полученных ран в больнице.

Таиландская провинция Так находится вдали от популярных туристических маршрутов и граничит с мьянманским штатом Карен, охваченным гражданским конфликтом, где местная вооруженная этническая группировка каренов противостоит правительственным силам.

В апреле этого года в результате столкновений между армией Мьянмы и боевиками этнических группировок в таиландский пограничный город Мэсот в провинции Так прибыли 3,5 тыс. беженцев. Впоследствии таиландские власти заявили, что ситуация на границе нормализовалась.