При взрыве газовоздушной смеси в шахте под Новокузнецком пострадал человек

Один человек пострадал при взрыве газовоздушной смеси в шахте "Ерунаковская-8" в Кемеровской области.

Один человек пострадал при взрыве газовоздушной смеси в шахте "Ерунаковская-8" в Кемеровской области.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в экстренных службах.

"В результате взрыва газовоздушной смеси без последующего пожара при сварочных работах на дегазационном коробе шахты пострадал один человек, он госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в целях безопасности на поверхность были выведены 256 горнорабочих.

11.59

Из шахты под Новокузнецком эвакуированы 256 человек, один рабочий пострадал при взрыве газовоздушной смеси.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили оперативные службы.