При взрыве газового баллона в доме в Казахстане пострадали 11 человек

Одиннадцать человек получили травмы в результате взрыва газового баллона в Жанаозене в Мангистауской области Казахстана.
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"17 апреля около 05:00 по времени Астаны (03:00 по Баку) во втором микрорайоне города Жанаозен в двухподъездном 12-квартирном двухэтажном жилом доме произошел взрыв газового баллона без горения с обрушением подъезда на площади 150 кв. м (общая площадь дома 600 кв. м)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным ведомства, пострадали 11 человек, они переданы работникам медицинской службы.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. "В оперативных работах по разбору завалов на месте задействовано более 50 спасателей и кинологический расчет, 10 единиц техники департамента по ЧС Мангистауской области, скорая медицинская помощь и местные исполнительные органы", - отметили в министерстве.