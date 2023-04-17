При взрыве газового баллона в доме в Казахстане пострадали 11 человек

Одиннадцать человек получили травмы в результате взрыва газового баллона в Жанаозене в Мангистауской области Казахстана.

Одиннадцать человек получили травмы в результате взрыва газового баллона в Жанаозене в Мангистауской области Казахстана.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

"17 апреля около 05:00 по времени Астаны (03:00 по Баку) во втором микрорайоне города Жанаозен в двухподъездном 12-квартирном двухэтажном жилом доме произошел взрыв газового баллона без горения с обрушением подъезда на площади 150 кв. м (общая площадь дома 600 кв. м)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным ведомства, пострадали 11 человек, они переданы работникам медицинской службы.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. "В оперативных работах по разбору завалов на месте задействовано более 50 спасателей и кинологический расчет, 10 единиц техники департамента по ЧС Мангистауской области, скорая медицинская помощь и местные исполнительные органы", - отметили в министерстве.