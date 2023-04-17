О нас

При взрыве газового баллона в доме в Казахстане пострадали 11 человек

При взрыве газового баллона в доме в Казахстане пострадали 11 человек Одиннадцать человек получили травмы в результате взрыва газового баллона в Жанаозене в Мангистауской области Казахстана.
В регионе
17 апреля 2023 г. 06:26
При взрыве газового баллона в доме в Казахстане пострадали 11 человек

Одиннадцать человек получили травмы в результате взрыва газового баллона в Жанаозене в Мангистауской области Казахстана.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

"17 апреля около 05:00 по времени Астаны (03:00 по Баку) во втором микрорайоне города Жанаозен в двухподъездном 12-квартирном двухэтажном жилом доме произошел взрыв газового баллона без горения с обрушением подъезда на площади 150 кв. м (общая площадь дома 600 кв. м)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным ведомства, пострадали 11 человек, они переданы работникам медицинской службы.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. "В оперативных работах по разбору завалов на месте задействовано более 50 спасателей и кинологический расчет, 10 единиц техники департамента по ЧС Мангистауской области, скорая медицинская помощь и местные исполнительные органы", - отметили в министерстве.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanda qaz partlayışından 11 nəfər yaralanıb

Экслюзивные новости

Турецкий политик: Последний 21 год будет вписан золотыми буквами в историю страны
Турецкий политик: Последний 21 год будет вписан золотыми буквами в историю страны
15 апреля 2023 г. 14:10
Политолог: Румыния выиграет от поставок энергии из Азербайджана по дну Черного моря
Политолог: Румыния выиграет от поставок энергии из Азербайджана по дну Черного моря
14 апреля 2023 г. 15:35
Эксперт: Ереван намеренно накаляет ситуацию в регионе
Эксперт: Ереван намеренно накаляет ситуацию в регионе
14 апреля 2023 г. 14:02
Политолог: Зангезурский коридор будет способствовать экономическому росту всех участников проекта
Политолог: Зангезурский коридор будет способствовать экономическому росту всех участников проекта
13 апреля 2023 г. 16:32
Профессор: Турция стала сильнейшим государством в регионе благодаря успешной дипломатии
Профессор: Турция стала сильнейшим государством в регионе благодаря успешной дипломатии
13 апреля 2023 г. 14:20
Ирландский историк: Армения затягивает переговоры, а между тем гибнут люди с обеих сторон
Ирландский историк: Армения затягивает переговоры, а между тем гибнут люди с обеих сторон
13 апреля 2023 г. 13:52
Кандидат в депутаты в Турции: Хочу быть представителем азербайджанцев, поддержкой для ветеранов Карабахской войны
Кандидат в депутаты в Турции: Хочу быть представителем азербайджанцев, поддержкой для ветеранов Карабахской войны
12 апреля 2023 г. 18:06
Госкомиссия: Надеемся получить от Армении информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев
ФотоГоскомиссия: Надеемся получить от Армении информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев
11 апреля 2023 г. 15:54
Камиль Айдын: Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах
Камиль Айдын: Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах
10 апреля 2023 г. 14:58
Эксперт: Турецкая военная промышленность сыграла важную роль в победе Азербайджана в Карабахе
Эксперт: Турецкая военная промышленность сыграла важную роль в победе Азербайджана в Карабахе
8 апреля 2023 г. 14:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi