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При взрыве газового баллона на севере Казахстана погибли трое, ранены 16 человек

При взрыве газового баллона на севере Казахстана погибли трое, ранены 16 человек Три человека погибли во время взрыва газового баллона внутри бывшей мечети в селе Сабынды Акмолинской области на севере Казахстана.
В регионе
17 ноября 2024 г. 09:44
При взрыве газового баллона на севере Казахстана погибли трое, ранены 16 человек

Три человека погибли во время взрыва газового баллона внутри бывшей мечети в селе Сабынды Акмолинской области на севере Казахстана.

Как передает Report со ссылкой на Zakon.kz, об этом сообщили в ДЧС региона.

Согласно информации, в помещении произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим обрушением без горения.

"В результате погиб мужчина 1978 года рождения. Под завалами спасатели нашли тело женщины 1983 и ребенка 2012 годов рождения.16 пострадавших доставлены в городскую больницу Астаны", – сообщили в МЧС.

Отмечается, что спасатели вынесли из здания шесть газовых баллонов, а их всего было семь.

В данный момент разбор завалов продолжается, на месте происшествия работают около 30 человек личного состава и пять единиц техники ДЧС области, а также оперативного спасательного отряда, Центра медицины катастроф, в составе психологов, кинологическая служба Астаны.

Причину взрыва установит исследовательская испытательная пожарная лаборатория ДЧС Акмолинской области и Астаны.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanda keçmiş məsciddə partlayış olub, ölənlər və yaralananlar var

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