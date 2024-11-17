При взрыве газового баллона на севере Казахстана погибли трое, ранены 16 человек

Три человека погибли во время взрыва газового баллона внутри бывшей мечети в селе Сабынды Акмолинской области на севере Казахстана.

Три человека погибли во время взрыва газового баллона внутри бывшей мечети в селе Сабынды Акмолинской области на севере Казахстана.

Как передает Report со ссылкой на Zakon.kz, об этом сообщили в ДЧС региона.

Согласно информации, в помещении произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим обрушением без горения.

"В результате погиб мужчина 1978 года рождения. Под завалами спасатели нашли тело женщины 1983 и ребенка 2012 годов рождения.16 пострадавших доставлены в городскую больницу Астаны", – сообщили в МЧС.

Отмечается, что спасатели вынесли из здания шесть газовых баллонов, а их всего было семь.

В данный момент разбор завалов продолжается, на месте происшествия работают около 30 человек личного состава и пять единиц техники ДЧС области, а также оперативного спасательного отряда, Центра медицины катастроф, в составе психологов, кинологическая служба Астаны.

Причину взрыва установит исследовательская испытательная пожарная лаборатория ДЧС Акмолинской области и Астаны.