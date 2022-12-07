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При взрыве газа в здании в Назрани пострадали четыре человека

При взрыве газа в здании в Назрани пострадали четыре человека Взрыв газа произошел в здании с магазинами и офисами в Назрани.
В регионе
7 декабря 2022 г. 17:05
При взрыве газа в здании в Назрани пострадали четыре человека

Взрыв газа произошел в здании с магазинами и офисами в Назрани.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в среду в экстренных службах.

"В двухэтажном здании на улице Муталиева в Назрани произошел взрыв газа на первом этаже. Пострадали четыре человека, включая ребенка. Они госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

После взрыва произошел пожар, его площадь составляет 200 кв. м. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. По предварительным данным, взрыв не повредил несущие конструкции здания.

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