При взрыве газа в здании в Назрани пострадали четыре человека

Взрыв газа произошел в здании с магазинами и офисами в Назрани.

Взрыв газа произошел в здании с магазинами и офисами в Назрани.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в среду в экстренных службах.

"В двухэтажном здании на улице Муталиева в Назрани произошел взрыв газа на первом этаже. Пострадали четыре человека, включая ребенка. Они госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

После взрыва произошел пожар, его площадь составляет 200 кв. м. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. По предварительным данным, взрыв не повредил несущие конструкции здания.