Число пострадавших при взрыве газа в Астрахани возросло до 12

Число пострадавших от пожара в Астрахани возросло до 12.

Число пострадавших от пожара в Астрахани возросло до 12.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ru, об этом сообщили в Минздраве Астраханской области.

Сообщается, что среди них детей нет. Большинству не понадобилась госпитализация, олько двоих местных жителей увезли в больницу. Два человека погибли.

Пожар вспыхнул на улице Адмирала Нахимова. На месте работают семь единиц техники, чтобы потушить пожар на общей площади 90 квадратных метров. Причиной мог стать хлопок бытового газа.

15.49

Число пострадавших при взрыве в жилом доме в Астрахани выросло до шести, двое из них госпитализированы.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, пожар возник в четырех квартирах одного дома.

В региональном отделении МЧС сообщили о том, что в доме взорвался бытовой газ.

"В результате взрыва двое погибших. Два человека госпитализированы с ожогами. Еще четырем пожилым женщинам оказали помощь на месте. У них поднялось давление", - сказал собеседник агентства.