НАК: При взрывах в Петербурге погибли 9 человек и пострадали 20

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Девять человек погибли и более 20 пострадали при взрывах в метро в Санкт-Петербурге.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК).

"По предварительным данным, в результате взрывов в санкт-петербургском метро погибли 9 человек, получили ранения, в том числе тяжкие, более 20 человек. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - говорится в сообщении.