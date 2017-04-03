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    НАК: При взрывах в Петербурге погибли 9 человек и пострадали 20

    Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Девять человек погибли и более 20 пострадали при взрывах в метро в Санкт-Петербурге.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК).

    "По предварительным данным, в результате взрывов в санкт-петербургском метро погибли 9 человек, получили ранения, в том числе тяжкие, более 20 человек. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - говорится в сообщении.

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