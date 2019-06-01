В результате взрывов на заводе в России пострадали 19 человек - ВИДЕО

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В результате взрыва в цехе по производству тротила на заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области России от осколочных ранений пострадали 19 человек.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

На самом предприятии сообщили, что по предварительной информации, жертв нет. На месте работают бригады МЧС.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что в результате взрывов на заводе «Кристалл» было разрушено административное здание.

Также сообщается, что площадь пожара составляет 100 кв. метров. Ему присвоен третий номер сложности.

Представитель экстренных служб Нижегородской области сообщил, что причиной взрыва в цехе по производству тротила на заводе «Кристалл» в Дзержинске стало нарушение технологического процесса.