При власти Пашиняна госдолг Армении увеличился на более чем на 45%

В целях смягчения последствий экономического кризиса 2020 года и решения политических проблем правительство Армении продолжило наращивание государственного долга и довело данный показатель до 9,97 млрд долларов.

В целях смягчения последствий экономического кризиса 2020 года и решения политических проблем правительство Армении продолжило наращивание государственного долга и довело данный показатель до 9,97 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, в 2021 году госдолг Армении увеличился на 1,3 млрд долларов или 16%, тогда как в январе-июле текущего года этот показатель составил 748,36 млн долларов.

Нынешнее правительство увеличило госдолг на 3,1 млрд долларов или 45,2%.

Отмечается, что внутренний долг Еревана за семь месяцев текущего года увеличился на 219,4 млрд драмов или 18,4%. В частности, в июле 2022 года 58,6% государственного долга Армении составлял внешний, а 41,4% - внутренний долг.