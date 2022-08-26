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При власти Пашиняна госдолг Армении увеличился на более чем на 45%

При власти Пашиняна госдолг Армении увеличился на более чем на 45% В целях смягчения последствий экономического кризиса 2020 года и решения политических проблем правительство Армении продолжило наращивание государственного долга и довело данный показатель до 9,97 млрд долларов.
В регионе
26 августа 2022 г. 01:07
При власти Пашиняна госдолг Армении увеличился на более чем на 45%
Никол Пашинян

В целях смягчения последствий экономического кризиса 2020 года и решения политических проблем правительство Армении продолжило наращивание государственного долга и довело данный показатель до 9,97 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, в 2021 году госдолг Армении увеличился на 1,3 млрд долларов или 16%, тогда как в январе-июле текущего года этот показатель составил 748,36 млн долларов.

Нынешнее правительство увеличило госдолг на 3,1 млрд долларов или 45,2%.

Отмечается, что внутренний долг Еревана за семь месяцев текущего года увеличился на 219,4 млрд драмов или 18,4%. В частности, в июле 2022 года 58,6% государственного долга Армении составлял внешний, а 41,4% - внутренний долг.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyanın dövründə Ermənistanın dövlət borcu 45,2% artıb

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