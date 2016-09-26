При въезде из Азербайджана в Грузию задержан разыскиваемый Интерполом за грабеж

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ При въезде из Азербайджана в Грузию на контрольно-пропускном пункте "Красный мост" грузинскими правоохранительными органами задержан разыскиваемый Интерполом Анкары по красному циркуляру гражданин Грузии Ясар О., 1977 года рождения. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, задержанный обвиняется по ряду статей Уголовного кодекса Турции, в том числе вооруженный грабеж, незаконное приобретение-хранение-ношение огнестрельного оружия, нанесение ущерба здоровью, фальсификация официальных документов.

В настоящее время проводятся предэкстрадиционные процедуры.